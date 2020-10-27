Саратовские врачи сумели спасти пациента с редким заболеванием — синдромом Гийена-Барре

Врачи неврологического отделения спасли молодого человека, который не мог ходить

В Саратове медикам удалось вылечить пациента с редким неврологическим заболеванием.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Минздрава, это произошло в городской клинической больнице №6 имени Кошелева.

Мужчина 26 лет поступил в учреждение с жалобами на слабость в ногах. Болезнь привела к тому, что он не мог ходить самостоятельно. Проведенное в кратчайшие сроки обследование выявило, что у молодого человека редкое заболевание — синдром Гийена-Барре.

- У моего сына внезапно начали болеть ноги, боли и слабость нарастали. Дошло до того, что через пару дней он резко перестал ходить. Я сразу вызвала бригаду, скорая помощь быстро доставила нас в 6-ю городскую больницу. Трудно передать словами, что я переживала в тот день — было совершенно непонятно, как так произошло и что стало причиной. Врачи быстро провели нужные исследования и поставили диагноз. Объяснили мне, как будет проводиться лечение, всегда были на связи, поддерживали и давали исчерпывающую информацию, — рассказала мама пациента Надежда Викторовна.

Врачи сразу назначили лечение.

- Синдром Гийена-Барре — это редкое заболевание, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Это достаточно редкое заболевание, вызываемое воспалительной реакцией аутоиммунного генеза. Оно развивается остро, приводит к мышечной слабости и потере чувствительности в ногах и руках, нарушению дыхания и глотания. При поступлении пациента мы быстро провели все необходимые анализы и обследования, посоветовались с коллегами и выставили диагноз. В качестве лечения назначена иммунотерапия, мы в срочном порядке закупили дорогостоящее лекарство — иммуноглобулин, и незамедлительно начали лечение пациента в условиях нашего стационара. Терапия и точные действия медперсонала дали свой результат — пациент уже самостоятельно передвигается, может обслуживать себя, к нему вернулась чувствительность. Мы наблюдаем за его самочувствием в непрерывном режиме, и в скором времени планируем отпустить пациента домой, — рассказала заведующая неврологическим отделением больницы Ирина Александровна Гусейнова.

Мама пациента поблагодарила медиков за столь быстрое лечение. Она рассказала, что ее сын инвалид детства, поэтому для него нахождение в стационаре — дополнительный стресс.

- Доктора — настоящие профессионалы. Все медики, от врачей до санитарок, проявили заботу и участие, за что им низкий поклон. Хочется выразить слова благодарности лечащему врачу Михаилу Алексеевичу Копенкину и заведующей отделением Ирине Александровне Гусейновой. Вы спасли моего сына! — добавила Надежда Викторовна.

В Саратове продолжается оказание помощи всем пациентам, несмотря на пандемию. Больница имени Кошелева работает круглосуточно.

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