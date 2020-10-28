Местами туман, днем до +9 градусов. Прогноз погоды на 28 октября

В Саратовской области сегодня, 28 октября, ожидается погода с переменной облачностью.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, осадков не будет. Утром прогнозируется туман с видимостью 500 метров и менее.

Температура днем поднимется до +4…+9 градусов. Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью 3–8 м/с.

В 2019 году 28 октября было теплее, но по региону блуждал сильный ветер. Его порывы доходили до 17 м/с.

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