На жителя Аркадака завели дело за смерть пристававшего к его дочери мужчины

Мужчина лишился жизни в Аркадаке после приставаний к 17-летней девушке Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области на 47-летнего жителя Аркадака возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

- Следствие считает, что 17-летняя девушка и ее друзья 21 октября 2020 года гуляли по улице Толстого. Примерно в 19:30 из магазина вышли двое пьяных мужчин, один из которых стал оказывать подростку знаки внимания, несмотря на ее просьбу оставить их в покое, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Граждане продолжили мешать девушку, она позвонила брату. Тот вместе с отцом пришел к ней на помощь.

Прибежав на место, 47-летний мужчина попросил у 31-летнего объяснений происходящего. Тот проявил пренебрежение. Тогда отец девушки ударил его кулаком по лицу, потерпевший упал, после встал и продолжил пререкаться, а потом получил еще удар по корпусу.

Мужчина с дочерью ушли, а избитый почувствовал себя плохо. Его товарищ забежал в магазин и попросил о помощи. Прибывшая «скорая» госпитализировала гражданина без сознания, но по пути он умер.

На допросе подозреваемый дал показания. Расследование продолжается.

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