Финансирование медорганизаций Саратова за девять месяцев исчерпано на 71%

Руководитель ТФОМС отчитался о финансировании саратовских больниц

В условиях распространения коронавируса, финансирование медицинских организаций по итогам третьего квартала 2020 года возросло. Объемы оказания медицинской помощи на фоне распространения COVID-19 увеличились. По итогам девяти месяцев 2020 года оплачено медпомощи на 71% от годового плана Территориального фонда обязательного медстрахования это 20,75 млрд. рублей. До 1 ноября региональный ТФОМС должен сформировать заявку на получение дополнительных 362 млн. рублей, выделенных из резервного фонда правительства РФ.

Об этом 27 октября на онлайн-совещании с губернатором Радаевым доложил директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области Сергей Заречнев.

Радаев поинтересовался также долгами медицинских учреждений. Сергей Заречнев доложил, что по итогам девяти месяцев 2020 года кредиторская задолженность медицинских учреждений снизилась до 19 млн рублей. Этот показатель кредиторки является самым низким за последние годы.

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