От коронавируса в Саратовской области умерли 150 человек

Умер еще один житель Саратовской области от коронавируса Фото: Андрей АБРАМОВ

За минувшие сутки в Саратовской области скончался от коронавируса еще один человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, 63-летний мужчина был госпитализирован с пневмонией в состоянии средней тяжести.

На третьи сутки в стационаре его перевели в реанимацию. Восемь дней он был подключен к аппарату ИВЛ, но спасти его жизнь врачам не удалось.

Среди сопутствующих заболеваний имелись бронхиальная астма, артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных и мозговых артерий.

Таким образом, в Саратовской области зарегистрировано уже 150 умерших от коронавируса.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.