От коронавируса в Саратовской области умерли 150 человек

Умер еще один житель Саратовской области от коронавируса
Фото: Андрей АБРАМОВ
За минувшие сутки в Саратовской области скончался от коронавируса еще один человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, 63-летний мужчина был госпитализирован с пневмонией в состоянии средней тяжести.
На третьи сутки в стационаре его перевели в реанимацию. Восемь дней он был подключен к аппарату ИВЛ, но спасти его жизнь врачам не удалось.
Среди сопутствующих заболеваний имелись бронхиальная астма, артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных и мозговых артерий.
Таким образом, в Саратовской области зарегистрировано уже 150 умерших от коронавируса.
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