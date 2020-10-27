Опубликован список аптек, где имеются лекарства от простудных заболеваний и антибиотики.

Оперативный штаб Саратовской области выкладывает эти данные ежедневно по поручению председателя правительства Романа Бусаргина. Впрочем, не до 11 часов, как было заявлено, а позже. Например, 27 октября список появился около 12:30.

В то же время жители продолжают безуспешно искать лекарства в аптеках. Например, комментарии, что нужных препаратов нет, появляются в комментариях в Instagram губернатора Валерия Радаева.

Помимо того, горожане отмечают серьезный рост цен на лекарства, предполагая, что производители наживаются на населении в период пандемии.

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