Мужчина украл телефон у мамы в парикмахерской в Саратове

В Волжском районе Саратова признали виновным в краже ранее судимого 30-летнего местного жителя.

- Днем 5 августа 2020 года мужчина в парикмахерской, где работала его мать, украл у нее телефон Huawei почти за 3 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

На суде гражданин признал свою вину. Его отправили на девять месяцев в колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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