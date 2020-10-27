На Панфилова высоким бордюром заблокировали подъезд мусоровозов

Слишком высокие бордюры на Панфилова мешают подъезду мусоровозов и пропуску сточных вод. Фото Владимира Анисимова

В редакцию «КП-Саратов» обратился житель Ленинского района.

Ветеран труда, пенсионер пожаловался на непродуманность при ремонте дороги по улице Панфилова, в районе остановки электрички «Завод «Контакт».

- Рабочие меняют там бордюрный камень. Но при этом они устанавливают его такой высоты, что ни одна машина не сможет проехать к месту, где установлены мусорные контейнеры. Они уже сейчас переполнены пакетами. Мусоровозам придется останавливаться на проезжей части, а там движение оживленное, будут создаваться заторы, — рассказал Владимир Анисимов.

Мусорные баки уже переполнены. Фото Владимира Анисимова

Кроме того, по его словам, рабочие закрыли бордюром также доступ сточным водам к ливневой канализации, что может привести к затоплению частных домов на улице Панфилова.

Теперь сточным водам будет сложно уйти в канализацию. Фото Владимира Анисимова

Рабочие не смогли дать какого-либо вразумительного ответа, почему они устанавливают такие бордюры. По их словам, они лишь исполняют то, что им велено.

Примечательно, что это не первый случай, когда рабочие забивают там сточные отверстия. В феврале 2019 года Владимир Анисимов уже обращался в редакцию «Комсомолки» с жалобой на дорожных рабочих. Тогда ливневку забили снегом при уборке улицы, это чуть не привело к ЧП. После публикации на сайте проблема была решена. Пенсионер снова пытается привлечь внимание властей к опасной ситуации.

Рабочие не смогли дать вразумительного ответа. Фото Владимира Анисимова

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