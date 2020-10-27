Прокуратура занялась инцидентом с затоплением квартир в Пугачеве из-за снятой крыши

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В Пугачеве по поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по поводу инцидента со снятой ремонтниками крышей.

- В доме №58 1-го микрорайона в Пугачеве во время дождя затопило 13 квартир. Причиной стали ненадлежащие работы ГУП СО «Облводоресурс» по капитальному ремонту крыши, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Сейчас составили акты обследования затопленных помещений. Предприятие пытается добровольно возместить ущерб жителям.

По результатам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, вчера об инциденте в Пугачеве сообщил депутат Госдумы Николай Панков.

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