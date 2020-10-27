Прокуратура занялась инцидентом с затоплением квартир в Пугачеве из-за снятой крыши

.
В Пугачеве по поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по поводу инцидента со снятой ремонтниками крышей.
- В доме №58 1-го микрорайона в Пугачеве во время дождя затопило 13 квартир. Причиной стали ненадлежащие работы ГУП СО «Облводоресурс» по капитальному ремонту крыши, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Сейчас составили акты обследования затопленных помещений. Предприятие пытается добровольно возместить ущерб жителям.
По результатам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, вчера об инциденте в Пугачеве сообщил депутат Госдумы Николай Панков.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.