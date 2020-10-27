Четыре улицы в Ленинском районе Саратова остались без воды

Сегодня, 27 октября, без воды остались жители Ленинского района Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», в зону отключения попала Деловая улица, 7, 9, 11, проспект 50 лет Октября, 69, 71, 73, 75, Вишневый проезд, 4, 6, 8, 10, 12, Деловой проезд, 5, 8, 10, 12, 14 и 15.

Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00, пока коммунальщики не закончат работы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.