В Саратовской области за сутки выявили 192 случая коронавируса

Данные федерального оперативного штаба

В Саратовской области за сутки выявили еще 192 случая коронавируса.

Такие данные предоставил федеральный оперативный штаб.

Общее количество зараженных в регионе составило 19 731, а выздоровевших — 12 985, за сутки всего 89 человек вылечились.

Также скончался еще один пациент с коронавирусом. Итого смертей от COVID-19 в области 150.

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