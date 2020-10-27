В Саратовской области за сутки выявили 192 случая коронавируса

Данные федерального оперативного штаба
В Саратовской области за сутки выявили еще 192 случая коронавируса.
Такие данные предоставил федеральный оперативный штаб.
Общее количество зараженных в регионе составило 19 731, а выздоровевших — 12 985, за сутки всего 89 человек вылечились.
Также скончался еще один пациент с коронавирусом. Итого смертей от COVID-19 в области 150.
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