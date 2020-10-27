Масочный режим в Саратове введен окончательно

Жителям Саратова предписано носить маски Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Саратова обяжут носить маски в общественных местах.

Об этом сообщает администрация города со ссылкой на постановление Роспотребнадзора РФ.

Теперь граждане обязаны носить маски, в частности, в общественном транспорте, на парковках, в лифтах и других местах массового пребывания.

Местные и региональные власти обязали обеспечить контроль за соблюдением масочного режима.

Кроме того, предписано усилить дезинфекцию мест массового пребывания людей, а также запретить работу предприятий общественного питания с 23 до 6 часов. Впрочем, в Саратовской области действует запрет на работу с 21 до 8 часов.

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