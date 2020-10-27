В Саратовской области работник суда требовал миллион за смягчение приговора

В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор 44-летнему мошеннику.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, для совершения преступления он использовал свое служебное положение.

Суд установил, что днем 31 августа 2019 года гражданин помогал знакомой продавать квартиру. Когда дама получила деньги на руки, он подменил часть пятитысячных купюр на более мелкие. В итоге мужчина присвоил 240 тыс. рублей.

До этого, в июле 2019 год он же работал администратором в районном суде и узнал о возбуждении уголовного дела о грабеже в отношении местного жителя. Злоумышленник сообщил матери обвиняемого, что имеет связи в суде и прокуратуре и может посодействовать в смягчении наказания. За свои услуги он потребовал миллион рублей. Однако женщина сообщила об этом сотрудникам УФСБ, и гражданина задержали 13 ноября с поличным при передаче денег.

Свою вину он признал и раскаялся, а также возместил ущерб.

Суд отправил его в колонию общего режима на полтора года.

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