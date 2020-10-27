В Энгельсе появится современный кадровый центр

В Энгельсе появится современный Центр занятости населения

В Энгельсе модернизируют центр занятости населения.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты Саратовской области, работы идут в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

В центр поступит новое оборудование, установят современные программы, позволяющие повысить эффективность оказываемых гражданам услуг, удобную мебель.

Также там появятся терминалы с бесплатным доступом к порталам госуслуг, «Работа в России» и другие.

В Минтруда отмечают, что основная цель модернизации — создание современных и клиентоориентированных центров для оказания широкого спектра государственных услуг в сфере занятости населения.

Такую же работу провели в ЦЗН в Балакове. Опыт этих двух городов будут применять при модернизации всех центров занятости в области.

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