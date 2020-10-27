Саратовцам предлагают самые низкие зарплаты в ПФО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Саратовская область оказалась на последнем месте в ПФО по уровню предлагаемых зарплат.

К такому выводу пришли аналитики компании HeadHunter, проверив вакансии за сентябрь.

Если в январе в Саратовской области средняя предлагаемая зарплата была почти 36,8 тыс. рублей, то в сентябре — 36,1 тыс. Это ставит наш регион на 14-е место среди остальных в ПФО. Для сравнения: у лидера рейтинга, в республике Башкортостан, работодатели предлагают среднюю зарплату на уровне 41,5 тыс. рублей.

Причем на начало года ситуация была аналогичная — также 14-е место в Приволжском федеральном округе.

Больше всего в Саратовской области платят в таких отраслях как добыча сырья, строительство и высший менеджмент. А меньше всего — бухгалтерам, работникам сферы туризма и административному персоналу.

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