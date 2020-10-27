У грузчика в саратовской рюмочной украли смартфон

В Саратове полиция раскрыла кражу смартфона из рюмочной, которая произошла в феврале.

- Утром 10 марта с заявлением обратился 34-летний грузчик из Энгельса. По его словам, 15 февраля в рюмочной на улице Университетская у него украли телефон Honor 8X за 11 тыс. рублей, который он оставил без присмотра, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полиция по подозрению задержала 43-летнего безработного. Он ранее был неоднократно судим за кражи и наркопреступления и в этот раз получил подписку о невыезде. У мужчины забрали украденный смартфон и вернули владельцу.

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