После встречи Николая Панкова с жителями решаются проблемы «Совхоза Комбайн»

На остановке общественного транспорта обрезали сухие ветви

После встречи депутата Госдумы Николая Панкова в поселке «Совхоз Комбайн» у жителей начали улучшаться условия жизни. На остановке общественного транспорта обрезали сухие ветви, восстановили уличное освещение.

Напомним, об этих проблемах местные жители рассказали на встрече с депутатом. Школьный автобус высаживал детей после занятий на этой остановке, не доезжая до центра поселка. Ученикам приходилось идти пешком через заросли по плохо освещенной улице.

- Будем решать проблему по нескольким направлениям. Школьный автобус должен доставлять детей ближе к дому, например, на остановку возле почты. Кроме того, нужно усилить уличное освещение и уничтожить заросли. Необходимо обеспечить безопасность детей, — заявил Панков.

После осенних каникул автобус будет привозить ребят в центр поселка.

Представитель общественного совета поселка Юлия Хамзина отметила, что вырубку начали практически сразу. По ее словам, обещания депутата выполняются оперативно.

Также по просьбе жителей спилили два дерева возле многоквартирных домов, так как их разросшиеся корни разрушали систему канализации.

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