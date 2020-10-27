Губернатор попросил начальника саратовской почтовой службы повысить зарплату работникам

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Вчера, 26 октября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел рабочую встречу с новым руководителем УФПС Саратовской области Сергеем Дубровиным.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в пресс-службе главы региона.

Валерию Радаеву рассказали, что по числу отделений и сотрудников (914 и 5 800) саратовское управление является одним из крупнейших в ПФО.

В октябре получено 19 новых автомобилей, до конца года запланировано поступление еще 27. Таким образом, программу обновления, рассчитанную до 2022 года, закроют уже в 2021.

В регионе внедряют услугу «простая электронная подпись», которая позволяет гражданам получать почту без паспорта и заполнения бумажных извещений.

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