В Заводском районе ночью сгорел дом и сарай

В Заводском районе Саратова сегодня ночью, 27 октября, случился пожар.

- Сигнал о возгорании на 3-м Нефтяном проезде поступил в 02:33. На место выехали три единицы техники и 16 человек, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

Площадь пожара составила 45 кв. м. Сгорели деревянные дом и сарай.

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