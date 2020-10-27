В Энгельсском районе пассажирка ВАЗа пострадала в ДТП

В Энгельсском районе Саратовской области вчера днем, 26 октября, случилось ДТП.

- В 15:45 у дома №4 23-й улицы СНТ ЖИ 6 31-летний водитель ВАЗ-2114, по предварительным данным, при повороте налево вне перекрестка столкнулся с ВАЗ-2110, за рулем которого был 19-летний парень, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

В аварии пострадала 30-летняя пассажирка «десятки». Ее госпитализировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.