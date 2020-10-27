Любителям тонировки в Саратове грозят аресты до 15 суток

В Саратове сегодня и завтра, 27 и 28 октября, Госавтоинспекция будет проводить профилактическую операцию «Тонировка».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, нарушителям грозит штраф и предписание снять тонировку.

Сумма денежного наказания за нарушение составляет 500 рублей. А если водитель не снимет пленку в течении установленного времени, то его могут административно арестовать на 15 суток.

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