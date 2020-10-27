Водителей и пешеходов предупреждают о тумане в Саратове и просят быть осторожнее

Саратовцев предупреждают о тумане и просят быть осторожнее на дорогах Фото: Алексей ФОКИН

Водителей и пешеходов Саратова предупреждают о тумане завтра утром, 27 октября.

В связи с этим погодным явлением Госавтоинспекция города просит людей быть предельно внимательными на дорогах.

- Водителям необходимо соблюдать ПДД, снижать скорость до безопасной на конкретном участке пути, увеличить дистанцию до впереди движущихся машин. Пешеходам можно переходить дорогу только в положенных местах и убедившись, что все автомобили остановились, — сообщили в ГИБДД Саратова.

Также пешеходам нужно обязательно в условиях плохой видимости прицеплять на одежду световозвращающие элементы.

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