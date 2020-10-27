Задержан подозреваемый в двойном убийстве в Шиханах

В Саратовской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в двойном убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, им оказался 34-летний мужчина.

Напомним, тела 38-летней женщины и 54-летнего мужчины нашли в квартире дома по улице Молодежная в Шиханах Вольского района. Оба трупа были сильно порезаны.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения задержанному.

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