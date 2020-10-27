Синоптики пообещали саратовцам туманное утро и холодный день

В Саратовской области сегодня, 27 октября, будет прохладная погода без осадков.

- Утром местами будет туман с видимостью 500 метров и менее. Температура днем поднимется только до +3…+8 градусов, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Ветер подует северо-западного направления с переходом на северо-восточное со скоростью 4–9 м/с.

В 2019 году 27 октября было гораздо теплее — днем воздух разогревался до 13–18 градусов тепла.

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