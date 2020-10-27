Под Саратовом грузовик привез из карьера на стройку человеческий череп

В грунте были обнаружены череп и кости Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовском районе найдены кости человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, скелет обнаружили рабочие.

Бригада готовила производственную площадку по Сокурскому тракту вблизи СНТ «Восход -2000». Грунт доставлялся самосвалами из карьера на Песчано-Уметском тракте. Днем 26 октября в кузове очередного грузовика были обнаружены, кроме земли, череп и бедренная кость.

Сейчас устанавливается личность человека и причины смерти. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Следователи начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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