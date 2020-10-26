В Саратовскую область не пустили колбасу из Казахстана без документов

В Саратовскую область в середине октября 2020 года не пустили небезопасную продукцию из Казахстана.

- У гражданина Батаргалиева не было ветеринарных сопроводительных документов на товар. Он пытался ввезти 100 кг колбасных изделий, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Россельхознадзоре.

На мужчину завели административное дело, а груз вернули в пункт отправления.

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