По инвестпрограмме КВС завершается реконструкция водозаборных станций в 2020 году

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В ходе реализации инвестиционной программы ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» завершает реконструкцию водозаборных сооружений города, запланированную на 2020 год. Так, в начале октября этого года на одной из водозаборных станций подрядной организацией в полном объеме была выполнена замена водоочистной машины. Прежнее оборудование было установлено 50 лет назад и за время эксплуатации значительно устарело, пришло в негодность. Монтированная новая водоочистная машина полностью соответствует всем современным стандартам качества и позволяет увеличить эффективность станции в целом.

Напомним, данное оборудование обеспечивает работоспособность не только водозаборной станции, но и всей системы подачи воды на головные сооружения компании, а также защищает от попадания шуги в холодный период года. Стоимость произведенных мероприятий в соответствии с условиями договора составила 12 млн. рублей.

- До конца года по инвестпрограмме КВС планируется выполнение большого комплекса мероприятий в рамках водоподготовки. Например, в ближайшее время мы ожидаем поставки 5 запорных арматур большого диаметра, которые будут устанавливаться под водой водолазным способом на водозаборных станциях. Запланированы работы по монтажу запорной арматуры d1200 мм в, так называемой, мокрой шахте. Реализация данных мероприятий, в частности позволит по необходимости перекрывать поток воды с Волги для проведения ремонтных и профилактических работ. Также запланированы проектно-изыскательские работы по реконструкции хлораторных, замене оборудования на водопроводных комплексах №2 и 3. Хочу еще выделить, что КВС приступило к производству работ по монтажу специальной установки хлораммонизации, которая позволяет снизить воздействие хлора на воду. Что в конечном счете значительно улучшит качество питьевой воды, — добавил начальник цеха водоподготовки ООО «КВС» Вадим Потапов.

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В этом году концессионером были введены в эксплуатацию водовод по улице Плодородная протяженностью более 1,5 км, магистральный водопровод протяженностью 3,2 км от железнодорожных путей вблизи ТРЦ «HAPPY МОЛЛ» до Сокурского тракта, водопроводные сети по улице Черниговская, коммуникации в районе поселка Воробьевка, водопроводные сети по улице Верхняя и так далее. Также до конца 2020 года запланирована реконструкция сетей по улице Планерная, реконструкция семи ВПНС, строительство канализационных сетей для вывода из эксплуатации КНС-12, ввод в эксплуатацию второй части магистрального водовода от ВНС Вольская до железнодорожных путей в районе ТРЦ «HAPPY МОЛЛ» и другие.

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