Парень уехал из Маркса в Нижний Новгород и стал там мошенником

В Марксовском районе осудили 19-летнего местного жителя. Его признали виновным в мошенничестве с использованием электронных средств платежа, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину.

- В декабре 2019 года парень, находясь в Нижнем Новгороде со своего мобильного телефона разместил в интернете лживое объявление о продаже лодочного мотора «Меркурий 4 такта» за 20 тыс. рублей. Фото он скопировал из сети, выдавая их за снимки имеющегося у него в наличии мотора, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Введенная в заблуждение женщина 20 декабря заинтересовалась товаром. Злоумышленник предложил ей после полной оплаты отправить мотор почтой, и она согласилась. Полученные таким способом деньги парень потратил.

Суд приговорил юношу к шести месяцам условно с полуторагодовым испытательным сроком.

Приговор не вступил в законную силу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.