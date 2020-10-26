В селе Татищевского района подросток вытащил женщину из горящего дома

Мальчика наградил член Совета Федерации Олег Алексеев Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Саратове сегодня, 26 октября, был награжден 15-летний Антон Солдатенков.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, он удостоился медали Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «За проявленное мужество» при спасении женщины на пожаре.

ЧП случилось вечером 5 августа в селе Полчаниновка Татищевского района. Антон Солдатенков ехал на мотоцикле за абрикосами и заметил горящий дом на улице Центральная.

ЧП случилось в селе Татищевского района Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Он заметил густой дым, валивший из окна, и движение внутри дома. Мальчик выломал оконную раму, залез в комнату и вытащил женщину.

- Ей было тяжело дышать, она кашляла, была очень слаба, но была жива, это главное, — рассказал он позже.

После этого прибыли пожарные, которые после тушения нашли в доме труп 40-летней владелицы.

Медаль Антону Солдатенкову вручил член Совета Федерации от Саратовской области Олег Алексеев. Вице-губернатор — председатель правительства области Роман Бусаргин от лица губернатора, правительства области вручил мальчику именные часы. Врио первого заместителя ГУ МЧС России по Саратовской области полковник внутренней службы Алексей Власов поблагодарил юного героя.

Роман Бусаргин вручил юному герою именные часы Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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