В Саратове на десять дней перекроют улицу

В Октябрьском районе Саратова на десять дней перекроют участок по 2-му Детскому проезду.

- Для подключения строящегося многоквартирного дома в городскую систему теплоснабжения движение машин ограничат на участке от 2-й Садовой до 4-го Комсомольского проезда, — сообщили «КП-Саратов» в Саратовском филиале «Т Плюс».

Дорогу перекроют с 09:00 27 октября до 18:00 5 ноября.

Энергетики приносят извинения перед саратовцами и просят их заранее планировать маршрут своего передвижения.

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