В Пугачеве мужчину оштрафовали за матерщину в адрес молодой соседки

В Пугачеве Саратовской области 34-летнего местного жителя оштрафовали за оскорбление.

- В прокуратуру обратилась девушка. Вечером 24 августа мужчина на почве внезапно возникших неприязненных отношений в своей квартире через окно обматерил соседку грубой и нецензурной бранью, — сообщили «КП-Саратов» в региональном надзорном ведомстве.

На гражданина возбудили административное дело. Суд оштрафовал его на 1 тыс. рублей.

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