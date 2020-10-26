В Саратовской области ремонтники сняли крышу с многоэтажки перед сильным ливнем

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Более 20 квартир в Пугачеве оказались затоплены сильными дождями, которые прошли в Саратовской области в минувшие выходные, 24-25 октября. Жильцы готовят жалобу в прокуратуру. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» написал депутат Госдумы Николай Панков.

- Плохие новости пришли из Пугачева. В 1-ом микрорайоне при проведении ремонтных работ по программе капитального ремонта раскрыли крышу жилого дома. Во время дождя затопило более 20 квартир. Об этом мне написали жители в социальных сетях. У них есть опасения, что проблему попытаются замолчать, т.к. и ранее были нарекания по качеству работы подрядной организации. В частности, сразу после дождя, на влажную поверхность засыпают керамзит, не убирают строительный мусор. Обращусь в Государственную жилищную инспекцию по этому вопросу, - написал Панков.

По его словам, сейчас жители составляют акты, с которыми обратятся в суд и прокуратуру.