Саратовцев призвали убирать за своими собаками в сквере Марины Расковой

Вчера, 25 октября, жители Заводского района попросили горожан убирать за собаками в сквере Марины Расковой в Саратове.

Множество обращений поступает в аккаунт объекта в соцсети Instagram.

Граждане недовольны, что некоторые выводят псов на зеленые зоны, а отходы питомцев не утилизируют. Собачников попросили брать с собой пакеты и складывать все туда. Иначе около площадки для выгула собак подрядчика попросят поставить мусорку.

Горожан призвали ценить то, что они имеют, а именно — новый сквер.

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