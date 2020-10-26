В Калининске пьяный мужчина спалил свой дом

В Калининске Саратовской области вчера вечером, 25 октября, сгорел частный деревянный дом.

- Сигнал о пожаре на улице Калинина поступил в 22:34. На место выехали две единицы техники и семь человек, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Площадь возгорания составила 78 кв. м. По предварительным данным, огонь занялся из-за курения хозяина в нетрезвом виде.

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