Под Энгельсом сгорели вагончик и кровли двух домов

Сегодня ночью, 26 октября, в Узморье Энгельсского района произошел пожар.
- Сигнал поступил в 00:34. На место выезжали три единицы техники и девять человек. В двух частных домах от огня пострадали кровли, выгорел цельнометаллический вагончик, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.
Площадь пожара составила 86 кв. м.
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