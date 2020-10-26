Под Энгельсом сгорели вагончик и кровли двух домов

Сегодня ночью, 26 октября, в Узморье Энгельсского района произошел пожар.

- Сигнал поступил в 00:34. На место выезжали три единицы техники и девять человек. В двух частных домах от огня пострадали кровли, выгорел цельнометаллический вагончик, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.

Площадь пожара составила 86 кв. м.

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