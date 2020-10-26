В Саратове возбуждено уголовное дело о подсказках на экзамене

Экзамен прошел с нарушениями Фото: Мария ЛЕНЦ

Двух жительниц Саратова заподозрили в организации нелегальной миграции.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, одна из них является адвокатом.

Следствие считает, что в Россию прибыли четыре иностранца. Для получения разрешения на временное пребывание, вида на жительство или патента на работу им требовалось сдать экзамен на знание русского языка, истории государства и основ законодательства. В Саратове его проводит фирма, которой руководит одна из подозреваемых — адвокат, а экзамен принимает вторая из женщин.

По предварительной версии, 19 августа педагог при непосредственном контроле руководителя фирмы приняла у четырех иностранцев экзамен. Однако при этом вопросы были заранее известны, неверные ответы исправлялись на месте, имелись и другие нарушения. В итоге все четверо получили сертификаты.

Преступление выявили сотрудники УФСБ. Возбуждено уголовное дело.

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