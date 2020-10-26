Саратовская область занимает 35 место по уровню безработицы среди регионов РФ

Карта уровня безработицы в регионах РФ

Саратовская область занимает место в числе середняков по уровню безработицы — 35 из 85. Кризис, связанный с пандемией коронавируса, отразился на росте уровня безработицы — отношении количества безработных к численности рабочей силы — занятых и безработных. В регионе он равен 6,1, произошло увеличение на 1,9. Такой же рост фиксируется по стране в среднем. Эти данные приводит РИА Новости.

На поиски новой работы в Саратовской области местные жители тратят в среднем 4,5 месяца. Еще год назад на это уходило в среднем восемь месяцев.

По итогам лета 2020 года, самый низкий уровень безработицы в Москве, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, где показатель не выше 3,2. Хуже всего с работой обстоят дела в Ингушетии, Тыве и Чечне, там показатель уровня безработицы превышает 21.