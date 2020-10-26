Под Саратовом мужчина украл из лодки на воде все для выживания

В Энгельсском районе Саратовской области полиция нашла подозреваемого в краже.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, утром 4 сентября в отдел обратился 45-летний житель села Красный Яр. У него в период с 31 августа по 3 сентября кто-то украл из лодки, стоявшей на воде у дома, спальный мешок, сковороду, плед, посуду и топорик.

Сумма ущерба за похищение своеобразного набора для выживания составила 6,3 тыс. рублей.

Полиция возбудила дело и задержала 29-летнего рецидивиста, который признался в преступлении. У него изъяли украденные предметы и выписали подписку о невыезде.

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