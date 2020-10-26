Саратовец отдал долг банку в 600 тыс. рублей из страха потерять Renault Duster

Саратовец задолжал банку 600 тыс. рублей, а возвращать деньги не торопился.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, тогда кредитор пошел на него с иском в суд о возврате денег и обращении взыскания на заложенный Renault Duster 2018 года выпуска.

Замаячившая угроза лишиться кроссовера подействовала на мужчину, который тут же отдал деньги.

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