Саратовец отдал долг банку в 600 тыс. рублей из страха потерять Renault Duster

Саратовец задолжал банку 600 тыс. рублей, а возвращать деньги не торопился.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, тогда кредитор пошел на него с иском в суд о возврате денег и обращении взыскания на заложенный Renault Duster 2018 года выпуска.
Замаячившая угроза лишиться кроссовера подействовала на мужчину, который тут же отдал деньги.
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