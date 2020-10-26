В Саратове девушка попалась на похищении коньяка из магазина

В Заводском районе Саратова полиция вчера, 25 октября, раскрыла попытку ограбления.

- В 21:40 обратилась 35-летняя директор магазина. По ее словам, в 21:00 неизвестный из торгового зала на Огородной пытался вынести коньяк «Арарат» за 500 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полиция задержала 24-летнюю безработную и ранее привлекавшуюся за попытку кразжи и угон девушку. Она призналась в преступлении, у нее изъяли похищенное.

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