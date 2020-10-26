Молодой водитель Lada Priora насмерть сбил пенсионера в Балакове

.
Вчера, 25 октября, в 20:40 в районе дома №109 на улице Комарова в Балаково случилась авария со смертельным исходом.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, 20-летний водитель Lada Priora сбил 61-летнего мужчину.
.
Гражданин пересекал дорогу в неположенном месте, на его одежде не было световозвращающих элементов.
От полученных травм он скончался на месте.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.