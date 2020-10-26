Молодой водитель Lada Priora насмерть сбил пенсионера в Балакове

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Вчера, 25 октября, в 20:40 в районе дома №109 на улице Комарова в Балаково случилась авария со смертельным исходом.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, 20-летний водитель Lada Priora сбил 61-летнего мужчину.

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Гражданин пересекал дорогу в неположенном месте, на его одежде не было световозвращающих элементов.

От полученных травм он скончался на месте.

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