Росгвардейцы поймали двух находящихся в розыске за кражу мужчин в Саратове

В Саратове сотрудники Росгвардии задержали двух находящихся в розыске за кражу мужчин.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, вчера вечером, 25 октября, 43-летнего мужчину поймали на Мясницкой улице.

В Ленинском районе задержали 40-летнего гражданина, который успел украсть товар из супермаркета на 3-й Дачной. Сообщение об этом поступило в отдел вневедомственной охраны в 20:14.

Он находился в федеральном розыске, уклоняясь от назначенного ареста, постоянно менял место жительства. Однако его бега кончились.

Задержанных передали сотрудникам полиции.

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