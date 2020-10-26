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В Саратове более 1,6 тыс. жителей пострадали от телефонных мошенников

Число таких преступлений растет
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Прокуратура просит не верить телефонным мошенникам

Прокуратура просит не верить телефонным мошенникам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратове с начала 2020 года произошло 6,8 тыс. преступлений в сфере интернет-технологий и коммуникаций.

Как пояснили «КП-Саратов» в прокуратуре, из них 3,7 тыс. преступлений в сфере компьютерной информации, 700 — в сфере мобильной связи и интернета, 800 хищений с банковских счетов и более 1,6 тыс. мошенничеств через интернет и по телефону.

- На сегодняшний день наиболее распространенным стало дистанционное мошенничество, совершаемое с использованием средств сотовой связи и сети Интернет, — отметили в ведомстве.

Жителей города настоятельно предупреждают не сообщать данные своих банковских карт посторонним лицам, даже если они представляются сотрудниками кредитных учреждений.

Напомним, накануне «Комсомолка» писала о 41-летнем жителе Саратова, который два дня подряд брал миллионные кредиты и передавал их мошеннику.

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