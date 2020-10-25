Пешеход насмерть сбит в Балакове

Авария произошла на улице Комарова. Фото группы "Молодежный Балаково"
В Балакове Саратовской области насмерть сбит пешеход.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, авария произошла на улице Комарова, возле остановки «Молодежный».
По словам местных жителей, автомобиль «Лада Приора» сбил мужчину, который, предположительно, мог попасть под колеса из-за невнимательности.
При этом автомобиль двигался со скоростью около 60 км/ч.
Человек сбит насмерть. Фото группы "Молодежный Балаково"
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.