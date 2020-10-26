Двойное убийство произошло в Шиханах

Начался розыск подозреваемых Фото: СУ СКР по Саратовской области

В поселке Шиханы Вольского района произошло двойное убийство.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тела 38-летней женщины и 54-летнего мужчины были найдены 25 октября в квартире дома по улице Молодежная.

На трупах имелись множественные ножевые ранения. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух человек.

Сейчас ведется розыск подозреваемых.

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