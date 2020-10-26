Двоюродные браться забили односельчанина в Марксовском районе из-за доноса в полицию

В Марксовском районе Саратовской области вынесен приговор 22 и 23-летним жителям села Орловское.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ох признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что стало причиной смерти человека.
В ночь на 19 июля парни, являющиеся двоюродными братьями, распивали алкоголь у себя дома. Старший припомнил старую обиду на одного из односельчан якобы тот несколько лет назад донес в полицию на то, что юноша хранит наркотики. За этого молодого человека отправили в колонию.
Выпитый алкоголь привел к желанию отомстить. Братья явились к 36-летнему односельчанину и с порога начали его бить. Нанеся множество ударов, они отвели его во двор умыться, а сами скрылись. Впрочем, через некоторое время вернулись, чтобы проверить самочувствие, и тогда он был жив.
Утром 19 июля тело мужчины во дворе нашел пастух. Он вызвал полицию, и эксперт определил, что причиной смерти стала сочетанная травма, переломы костей и повреждения органов.
Свою вину оба брата признали и раскаялись.
Суд отправил старшего на 12 лет, младшего — на девять в колонию строгого режима.
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