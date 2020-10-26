Труп мужчины В Энгельсе пролежал в квартире две недели

Тело лежало на диване Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области начата проверка обстоятельств смерти 44-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело человека было найдено в квартире дома на улице Тельмана.

Установлено, что мужчина с середины октября перестал выходить на связь с родственниками. Он не отвечал на телефонные звонки, не открывал дверь. В квартиру удалось проникнуть через балкон, на диване было найдено тело.

Судмедэксперт установил, что смерь наступила около двух недель назад.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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