В селе под Энгельсом мужчина позарился на одежду собутыльника

В середине сентября в полицию Энгельсского района Саратовской области поступило заявление от 38-летнего жителя села Красный Яр.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, по словам мужчины, малознокомый собутыльник Александр украл у него куртку, джинсы и шорты. Сумма ущерба составила 7,9 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Ужалось задержать подозреваемого — ранее неоднократно судимого за кражи и грабежи односельчанина. Он во всем признался.

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