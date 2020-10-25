Раскрыта крупная кража шоколада в Саратове

Был похищен шоколад почти на 5,5 тысячи рублей Фото: Екатерина Семенова

В Саратове раскрыта крупная кража шоколада.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, заявление поступило 27 августа от менеджера по безопасности магазина на Советской.

Неизвестные похитили шоколад на сумму почти 5,5 тыс. рублей. Полиция возбудила уголовное дело. Был задержан 28-летний ранее неоднократно судимый за воровство мужчина. Он признался и рассказал, что продал шоколад на Крытом рынке.

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