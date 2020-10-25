Общественники просят проверить обрушение плитки в школе в Приволжском

Представители общественного совета поселка Приволжского Энгельсского района Саратовской области опубликовали открытое письмо на своей странице в сети Instagram.

В нем они высказывают недоумение по поводу критики в их адрес со стороны застройщика школы №4.

Общественники считают, что предположения, будто они причастны к обрушению плитки в раздевалке школы, «выглядят абсурдными, выходящими за рамки разумного». Они напомнили, что всегда выступали за безопасность детей. Тем более, что сейчас доступ на объект запрещен.

Также они считают необходимым провести осмотр места происшествия с привлечением независимых экспертов и представителей надзорных органов.

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